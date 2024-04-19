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        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövüp bagaja kilitlemiş (2)

        ŞÜPHELİLERADLİYEDEGiresun'un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı olarak girdikleri kuyumcu dükkanından 4,5 kilo altını alarak kaçan, polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:25 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:30
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        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövüp bagaja kilitlemiş (2)
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        ŞÜPHELİLERADLİYEDE

        Giresun’un Bulancak ilçesinde maskeli ve silahlı olarak girdikleri kuyumcu dükkanından 4,5 kilo altını alarak kaçan, polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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