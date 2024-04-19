Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından kuyumcu soygunuyla ilgili açıklama

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:09 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından kuyumcu soygunuyla ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "silahlı yağma" olayının 18 Nisan'da gündüz saatlerinde ilçe merkezindeki bir kuyumcuda meydana geldiği belirtildi.

        Suçun faili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin yakalanarak aynı gün gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, yine kolluk birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanılan suç aletleri ve gasbedilen ziynet eşyalarının da ele geçirildiği vurgulandı.

        Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve delillerin de eklenmesi üzerine şüphelilerin 19 Nisan'da Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığındaki savunmalarının ardından üzerlerine atılı "silahla yağma ve kişi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

        Soruşturma işlemlerinin halen devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, gerek görülmesi durumunda gelişmelere ilişkin kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran destekli grupların kullandığı askeri üstte patlama
        İran destekli grupların kullandığı askeri üstte patlama
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        İstemeye gittiği kızın ağabeyini vurdu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Irak lideri, Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili konuştu
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kuşadası'nda restorana silahlı saldırı: 2 tutuklama
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        Kulüpler Birliği'nden erken seçim çağrısı!
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        İstanbul'da "Sibergöz-31" operasyonu: 16 tutuklama
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Uyarı üstüne uyarı! Gök gürültülü sağanak, sel, kuvvetli rüzgar...
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Beşiktaş galibiyeti hatırladı!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        Naci Görür: Çok ciddi bir deprem bölgesi
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu

        Benzer Haberler

        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövü...
        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövü...
        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövü...
        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövü...
        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövü...
        Silahlı kuyumcu soygununda şüpheliler, gasbettikleri taksinin şoförünü dövü...
        Tersane gibi okulda öğrenciler çelik ve fiber tekne üretiyor
        Tersane gibi okulda öğrenciler çelik ve fiber tekne üretiyor
        Giresun'da soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu
        Giresun'da soyulan kuyumcudan alınan altınlar bulundu
        Giresun'daki kuyumcu soygunuyla ilgili 3 kişi tutuklandı
        Giresun'daki kuyumcu soygunuyla ilgili 3 kişi tutuklandı