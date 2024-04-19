Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından kuyumcu soygunuyla ilgili açıklama

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin soruşturma işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "silahlı yağma" olayının 18 Nisan'da gündüz saatlerinde ilçe merkezindeki bir kuyumcuda meydana geldiği belirtildi.

Suçun faili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin yakalanarak aynı gün gözaltına alındığı anımsatılan açıklamada, yine kolluk birimleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayda kullanılan suç aletleri ve gasbedilen ziynet eşyalarının da ele geçirildiği vurgulandı.