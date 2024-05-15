Giresun Valisi Serdengeçti'den şehit kızına doğum günü sürprizi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün kızı Eylül'ün doğum gününü kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serdengeçti'nin talimatıyla 9 yaşına giren Eylül Bingöl için doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Şehidin kızı, Valilik görevlilerince araçla alınarak Serdengeçti'nin makamına getirildi. Vali Serdengeçti, misafiri Eylül Bingöl ile sohbet ettiği sırada üzerinde mumlar olan pasta getirildi.

Serdengeçti, minik Eylül ile yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.