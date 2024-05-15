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        Giresun Valisi Serdengeçti'den şehit kızına doğum günü sürprizi

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün kızı Eylül'ün doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 20:32 Güncelleme: 15.05.2024 - 20:32
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        Giresun Valisi Serdengeçti'den şehit kızına doğum günü sürprizi
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün kızı Eylül'ün doğum gününü kutladı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serdengeçti'nin talimatıyla 9 yaşına giren Eylül Bingöl için doğum günü organizasyonu düzenlendi.

        Şehidin kızı, Valilik görevlilerince araçla alınarak Serdengeçti'nin makamına getirildi. Vali Serdengeçti, misafiri Eylül Bingöl ile sohbet ettiği sırada üzerinde mumlar olan pasta getirildi.

        Serdengeçti, minik Eylül ile yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

        Daha sonra Vali Serdengeçti, makamını temsili olarak Eylül Bingöl'e devretti. Eylül Bingöl ve ailesine moral veren bu anlamlı kutlama, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

        Şehit ailelerine destek olmanın önemine vurgu yapan Serdengeçti, "Aziz şehidimizin emaneti Eylül kızımızı Valiliğimizde ağırlayarak 9'uncu yaş gününü tebrik ettik. Yüce Mevla bahtını açık eylesin." ifadelerini kullandı.

        Jandarma Uzman Çavuş Bingöl, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek için icra edilen Şehit Piyade Er Bayram Kardaş Operasyonu kapsamında, 4 Nisan 2017'de Güneşli mevkisinde, teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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