Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        AK Parti Giresun Milletvekili Temür'den, Gelevera Deresi'ne ilişkin açıklama:

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Gelevera Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:23 Güncelleme: 18.09.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Giresun Milletvekili Temür'den, Gelevera Deresi'ne ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Gelevera Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Espiye ilçesindeki Gelivera (Özlüce) Deresi'nde meydana gelen balık ölümleriyle ilgili iddiaların asılsız olduğunun ilgili kurumlarca yapılan gerekli çalışmalar sonucunda anlaşıldığını belirtti.

        Temür, şunları kaydetti:

        "İlgili kurumlarımızca söz konusu dereden alınan balık ve su numuneleri yine ilgili kamu laboratuvarlarında incelenmiştir. Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar sonucu oluşan aşırı bulanıklık ve oksijen yetersizliği, su sıcaklığının yüksek oluşu gibi nedenlerle meydana geldiği düşünülen balık ölümlerinin, hem su hem de balık numunelerinde yapılan analizlerinde ağır metal toksikasyonu ve benzeri bulgulara rastlanılmamıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        Narin cinayetinde yeni gelişme: Tavşantepe Mahallesi'nin imamına soruşturma
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        İsrail'in Hizbullah'a siber saldırısına dair neler biliniyor?
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        Siber saldırı savaşın boyutunu nasıl değiştirecek?
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        "Bu takıma onlar eklenecek"
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        Giresun'un yaylalarında patates hasadı başladı
        Giresun'un yaylalarında patates hasadı başladı
        Giresun'da çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralananlardan biri haya...
        Giresun'da çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralananlardan biri haya...
        Giresun'da devrilen çay yüklü kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Giresun'da devrilen çay yüklü kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Fındıkta suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması önerisi
        Fındıkta suni kurutma sisteminin yaygınlaştırılması önerisi
        Espiye'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Espiye'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Espiye'de, çiftçilerin fındık kurutma telaşı sürüyor
        Espiye'de, çiftçilerin fındık kurutma telaşı sürüyor