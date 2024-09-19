Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler yapıldı

        Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Eynesil ilçelerinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Eynesil ilçelerinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

        Espiye'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunan törende, Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Keskin günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Ayrıca tören öncesinde Kaymakam Kavanoz ve Başkan Karadere ile diğer ilgililer, ilçedeki gazi ailelerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

        - Güce

        Güce'de belediye binası önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

        Törene Giresun Vali Yardımcısı Alparslan Altınışık, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, kurum müdürleri ve gaziler katıldı.

        - Yağlıdere

        Yağlıdere'de Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Seda Ünlü ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Özdemir Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Yağlıdere Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mahmut Diken, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, milletin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığının yaşayan abideleri olduğunu vurguladı.

        Tören, okunan şiirlerin ardından sona erdi.

        - Eynesil

        Eynesil ilçesindeki törende Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Eynesil Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Fatih Sezgin, bugünün, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanı sıra Kore'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatlarında mücadele eden gazilerin onur günü olduğunu söyledi.

        Buradaki programın ardından gaziler, Kaymakamlık makamında ağırlandı. Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, törene katılan gazilerle yakından ilgilenerek kendileriyle sohbet etti.

        Törene Belediye Başkanı Barış Güdük, gaziler ve kurum amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İstanbul'da korkunç olay! Kız öğrenci yurdunda şüpheli ölüm!
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Sıla bebeğin annesiyle ilgili çarpıcı ayrıntı!
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        "Sığınıklara girin" çağrısı panik yarattı
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        "Bölgedeki tırmanma endişe verici"
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Turizm rekor kırarken yabancılar alışverişi kesti
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "Omuz atma cinayeti" davasında yeni gelişme
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Espiye Müftülüğünden hastalara moral ziyareti
        Espiye Müftülüğünden hastalara moral ziyareti
        Yağlıdere'de İlköğretim Haftası kutlandı
        Yağlıdere'de İlköğretim Haftası kutlandı
        AK Parti Giresun Milletvekili Temür'den, Gelevera Deresi'ne ilişkin açıklam...
        AK Parti Giresun Milletvekili Temür'den, Gelevera Deresi'ne ilişkin açıklam...
        Giresun'un yaylalarında patates hasadı başladı
        Giresun'un yaylalarında patates hasadı başladı
        Giresun'da çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralananlardan biri haya...
        Giresun'da çay yüklü kamyonetin devrildiği kazada yaralananlardan biri haya...
        Giresun'da devrilen çay yüklü kamyonetteki 4 kişi yaralandı
        Giresun'da devrilen çay yüklü kamyonetteki 4 kişi yaralandı