Giresun'da "Gaziler Günü" dolayısıyla törenler yapıldı

Giresun'un Espiye, Güce, Yağlıdere ve Eynesil ilçelerinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Espiye'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunan törende, Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Keskin günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Ferit Öge, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ayrıca tören öncesinde Kaymakam Kavanoz ve Başkan Karadere ile diğer ilgililer, ilçedeki gazi ailelerini ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. - Güce Güce'de belediye binası önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene Giresun Vali Yardımcısı Alparslan Altınışık, Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, kurum müdürleri ve gaziler katıldı. - Yağlıdere Yağlıdere'de Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Kaymakam Seda Ünlü ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Özdemir Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Yağlıdere Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mahmut Diken, burada yaptığı konuşmada, ülkenin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerin, milletin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığının yaşayan abideleri olduğunu vurguladı. Tören, okunan şiirlerin ardından sona erdi. - Eynesil Eynesil ilçesindeki törende Şehit Şahin Abanoz Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.