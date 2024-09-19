Espiye Müftülüğünden hastalara moral ziyareti

Espiye Müftüsü Osman Gülbe ve beraberindekiler, Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Hastalara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Gülbe, bir süre kendileriyle sohbet etti.

Hasta ziyaretinin İslam dininde ve kültüründe önemli yeri bulunduğuna işaret eden Gülbe, hastalara moral vermeyi, yanlarında olduklarını, yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Gülbe ayrıca ziyarette Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Habip Resul Birinci, Hastane Müdürü Selami Karaman ve Başhemşire Handan Cebe ile de görüştü.