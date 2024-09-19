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        Giresun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu

        Giresun'un Bulancak ilçesinde inşaat halindeki dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 22:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 22:19
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        Giresun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde inşaat halindeki dairede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

        İsmetpaşa Mahallesi Mukaddes Sokak'ta bir binanın ikinci katında inşaat halindeki dairede Azeri uyruklu boya ustası T.İ'nin (45) yerde hareketsiz yattığı görüldü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, T.İ'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        T.İ'nin, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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