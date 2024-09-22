Alucra'da "Her Ay Bir İlçedeyiz" projesi kapsamında hastalara hizmet sunuldu

Yapılan açıklamada, Bulut'un hekimler ile hastane personeline desteklerinden dolayı teşekkür ettiği kaydettiği de aktarıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, uygulamaya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli öğretim üyeleri ile uzman hekimlerin katıldığı belirtildi.

Giresun Sağlık Müdürlüğü tarafında "Her Ay Bir İlçedeyiz" projesi kapsamında Alucra ilçesinde uzman hekimlerce vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.

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