Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Alucra'da "Her Ay Bir İlçedeyiz" projesi kapsamında hastalara hizmet sunuldu

        Giresun Sağlık Müdürlüğü tarafında "Her Ay Bir İlçedeyiz" projesi kapsamında Alucra ilçesinde uzman hekimlerce vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 22.09.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alucra'da "Her Ay Bir İlçedeyiz" projesi kapsamında hastalara hizmet sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Sağlık Müdürlüğü tarafında "Her Ay Bir İlçedeyiz" projesi kapsamında Alucra ilçesinde uzman hekimlerce vatandaşlara ücretsiz hizmet verildiği bildirildi.

        Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, uygulamaya, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli öğretim üyeleri ile uzman hekimlerin katıldığı belirtildi.

        Açıklamada, Alucra Devlet Hastanesi'nde, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut başkanlığında alanında uzman hekimlerce toplam 708 hastaya muayene hizmeti sunulduğu ifade edildi.

        Yapılan açıklamada, Bulut'un hekimler ile hastane personeline desteklerinden dolayı teşekkür ettiği kaydettiği de aktarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dehşet canlı yayında ortaya çıktı: 14 yaşındaki kızı Afgan uyruklu kişiye para karşılığında satmışlar
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        Abladan vahşet! Kardeşini öldürüp çeyiz sandığına koydu
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        İzmir Körfezi bu kez de kırmıya döndü: Uzmanlar nedenini açıkladı
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        İkinci kez evleniyorlar
        İkinci kez evleniyorlar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı! Meteoroloji'den önemli uyarılar
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Derbide verilen penaltı kararı doğru mu?
        Dünyada ikinci
        Dünyada ikinci
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Mehmet Ayan yazdı: Nefis maç
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Gardırobun üniformaları!
        Gardırobun üniformaları!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?

        Benzer Haberler

        Giresun'da ağaçtan düşen kişi öldü
        Giresun'da ağaçtan düşen kişi öldü
        Espiye'de "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi
        Espiye'de "Cami-Engelli Buluşması" programı düzenlendi
        Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Giresun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Giresun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu
        Giresun'da bir kişi inşaat halindeki dairede ölü bulundu
        Giresun'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Giresun'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Giresun'da denizde hortum
        Giresun'da denizde hortum