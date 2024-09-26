Eynesil'de voleybol turnuvası düzenlendi

İlçe spor salonunda düzenlenen törene, Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk, Eynesil Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Kemal, çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Eynesil Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvaya 6 takım katıldı.

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