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        Giresun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

        Giresun'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:04
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        Giresun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
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        Giresun'da inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi tedavi altına alındı.

        Aksu Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Afganistan uyruklu M.Z.Z. (19), düşerek ağır yaralandı.

        M.Z.Z, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        M.Z.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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