Giresun'da Muhtarlar Günü kutlandı

Bulancak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene Belediye Başkan Vekili Mustafa Karaman, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, protokol konuşmalarının ardından sona erdi.

Giresun'un Espiye, Eynesil ve Bulancak ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.