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        Giresun'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Giresun'un Espiye, Eynesil ve Bulancak ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:41
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        Giresun'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Giresun'un Espiye, Eynesil ve Bulancak ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Espiye Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, protokol konuşmalarının ardından sona erdi.

        Törene Belediye Başkan Vekili Mustafa Karaman, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

        Eynesil'de Şehit Şahin Abanoz Parkı'ndaki törende, Eynesil Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Fahrettin Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Belediye Başkan Vekili Ayşe Civil, kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı tören, Öztürk'ün konuşmasıyla sona erdi.

        Bulancak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Törende, Belediye Başkan Vekili Rahman Aybar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut ve muhtarlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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