Giresun'da Muhtarlar Günü kutlandı
Giresun'un Espiye, Eynesil ve Bulancak ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giresun'un Espiye, Eynesil ve Bulancak ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Espiye Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Espiye Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Çelik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, protokol konuşmalarının ardından sona erdi.
Törene Belediye Başkan Vekili Mustafa Karaman, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.
Eynesil'de Şehit Şahin Abanoz Parkı'ndaki törende, Eynesil Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Fahrettin Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Belediye Başkan Vekili Ayşe Civil, kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı tören, Öztürk'ün konuşmasıyla sona erdi.
Bulancak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törende, Belediye Başkan Vekili Rahman Aybar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Bulut ve muhtarlar yer aldı.
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