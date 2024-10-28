Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, İstanbul'da düzenlenen çalıştaya katıldı
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, İstanbul'da gerçekleştirilen Bulancak Kent Meydanı ve Sahil Şeridi Çalıştayı'na katıldı.
Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, İstanbul'da gerçekleştirilen Bulancak Kent Meydanı ve Sahil Şeridi Çalıştayı'na katıldı.
Sıbıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Tasarım Vakfı'nın Üsküdar Kuzguncuk'taki binasında düzenlenen toplantıda, proje detaylarının kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.
Çalıştayın, tarihi dokuyu koruyarak modern ve sürdürülebilir bir Bulancak hedefiyle düzenlendiğini vurgulayan Sıbıç, çalıştayın Birleşmiş Milletler tarafından da "örnek proje" seçildiğini aktardı.
Sıbıç, yeşil alanlar, yaya yolları ve tarihi yapıların korunmasını hedefleyen projelerle Bulancak'ın geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini kaydetti.
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