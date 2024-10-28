Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, İstanbul'da düzenlenen çalıştaya katıldı

Sıbıç, yeşil alanlar, yaya yolları ve tarihi yapıların korunmasını hedefleyen projelerle Bulancak'ın geleceğini hep birlikte inşa edeceklerini kaydetti.

Çalıştayın, tarihi dokuyu koruyarak modern ve sürdürülebilir bir Bulancak hedefiyle düzenlendiğini vurgulayan Sıbıç, çalıştayın Birleşmiş Milletler tarafından da "örnek proje" seçildiğini aktardı.

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