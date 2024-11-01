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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:26
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

        İl Jandarma ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.K'nın evinde yaptıkları aramada 1 kilo 173 gram esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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