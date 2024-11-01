Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Jandarma ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.K'nın evinde yaptıkları aramada 1 kilo 173 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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