Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İl Jandarma ve Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.K'nın evinde yaptıkları aramada 1 kilo 173 gram esrar ele geçirdi.

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