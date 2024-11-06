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        Espiye'de Kızılay Haftası kutlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Kızılay Haftası'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:24
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        Espiye'de Kızılay Haftası kutlandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri Kızılay Haftası'nı kutladı.

        İlçe Müftülüğüne bağlı Mescid-i Aksa Kur'an Kursu ve Soğukpınar beldesindeki 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

        Öğrencilere, hayatın, afetlerde insanlara yardım etmenin ve kan vermenin önemi anlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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