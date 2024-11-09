Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun İl Özel İdaresi'nin Espiye'deki çalışmaları devam ediyor

        Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Espiye ilçesindeki çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun İl Özel İdaresi'nin Espiye'deki çalışmaları devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Espiye ilçesindeki çalışmaları inceledi.

        Taflancık köyünde İl Özel İdaresince yürütülen çalışmaları inceleyen Erener, yapılması planlanan projelere ilişkin de istişarelerde bulundu.

        Hakkari'de şehit olan Ferhat Çapur'un ilçedeki mezarını da ziyaret eden Erener'e, İlçe Özel İdare Müdürü Mürsel Mert ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Giresun'dan 23 ülkeye sağlık sektörü için geliştirdiği yazılımı sattı
        Giresun'dan 23 ülkeye sağlık sektörü için geliştirdiği yazılımı sattı
        Espiye'de TDV üyelerinden üçüz bebek sahibi aileye ziyaret
        Espiye'de TDV üyelerinden üçüz bebek sahibi aileye ziyaret
        Espiye Belediye Başkanı Karadere, muhtarlarla bir araya geldi
        Espiye Belediye Başkanı Karadere, muhtarlarla bir araya geldi
        Giresun'da sonbahar renkleri hakim oldu
        Giresun'da sonbahar renkleri hakim oldu
        Espiye Kaymakamı Kavanoz, köylerdeki çalışmaları inceledi
        Espiye Kaymakamı Kavanoz, köylerdeki çalışmaları inceledi
        Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 2 ayda 174 bin tonu aşkın fındık işlem gördü