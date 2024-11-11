Espiye, Yağlıdere ve Bulancak'ta fidanlar toprakla buluştu

Yağlıdere ilçesinin Üçtepe beldesi Gültepe Mahallesi'nde belirlenen alanda düzenlenen etkinlikte ise 20 mavi servi ve 10 sedir olmak üzere 30 fidan toprakla buluşturuldu.

İlçe Kaymakamı Ahmet Kavanoz, yaptığı konuşmada, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü gelecek nesillere karşı sorumluluğun hatırlatılması günü olarak değerlendirdiklerini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Espiye'nin Merkez Mahallesi'deki alanda 50 fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca vatandaşlara da 300 fidan dağıtıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.