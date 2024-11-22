Giresun'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Giresun'un Espiye ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Giresun'un Espiye ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İlçenin Pazaryeri mevkisinde Mehmet B. (29) ile ağabeyi F.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.B, tabancayla kardeşine ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Mehmet B, olay yerindeki müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
F.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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