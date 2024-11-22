Giresun'da ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

F.B'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçenin Pazaryeri mevkisinde Mehmet B. (29) ile ağabeyi F.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

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