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        Giresun'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:58 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:58
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        Giresun'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Giresun'un Çamoluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alucra-Şebinkarahisar kara yolu Aktepe köyü mevkisinde, Yakup Urtaç idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, dereye devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Erol Kapucu, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Urtaç ve Kapucu'nun Giresun İl Genel Meclis üyeleri oldukları, kaza sırasında meclis toplantısına katılmak için Giresun'a gittikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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