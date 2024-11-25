Giresun'da dereye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Urtaç ve Kapucu'nun Giresun İl Genel Meclis üyeleri oldukları, kaza sırasında meclis toplantısına katılmak için Giresun'a gittikleri öğrenildi.

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