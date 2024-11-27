Orta ve Doğu Karadeniz'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Bayburt ve Gümüşhane'de karla mücadele çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

Giresun'da 24 Kasım Pazar gününden itibaren aralıklı etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 76 köy yolundan 40'ı ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri Alucra'da 3, Dereli'de 17, Espiye'de 8 ve Yağlıdere'de 8 olmak üzere halen kapalı 36 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

- Rize Rize'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucu halen Çamlıhemşin'de 6 ve İkizdere'de 9 olmak üzere 15 köyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan kar kalınlığı Çamlıhemşin ilçesine bağlı, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda 50 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışması yürütüyor. - Artvin Artvin ve ilçelerindeki 35 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yağışın devam ettiği ilde, merkezde 1, Ardanuç'ta 13, Şavşat'ta 3, Yusufeli'nde 18 köy yolu kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların açılması için başlattığı çalışma devam ediyor. - Ordu Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı ilçelerde kar kalınlığının yer yer 85 santimetreye ulaştığı ifade edildi. 259 iş makinesiyle 615 personelin gece gündüz demeden yolları açmak için gayret gösterdiği, 1400 kilometre yol ağının ulaşıma açıldığını belirtilen açıklamada, ekiplerin dünden bu yana hasta ve cenazenin bulunduğu 42 mahalle yoluna müdahale ettiği kaydedildi.

Ordu Valiliği ise kar yağışı nedeniyle elektrik ve haberleşme hizmetlerinde kesintiler yaşanan mahallelere yeniden enerji sağlanması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü bildirdi. - Bayburt Eğitime 3 gündür kar nedeniyle ara verilen Bayburt'ta, köy yollarının tamamı kardan temizlenerek ulaşıma açıldı. Kent merkezinde ise belediye ekipleri cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.