Üçtepe beldesinde kar nedeniyle kapanan mahalle yolları açıldı

Öztürk, kar nedeniyle mahsur kalan bir çok vatandaşın da yardımına koştuklarını sözlerine ekledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde enerji nakil hatlarında oluşan arızaların giderildiğini aktaran Öztürk, Çağlayan ve Tuğlacık mahallerinde elektrik arızası çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

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