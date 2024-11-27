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        Eğribel Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlandı

        Giresun'da, kar ve tipi nedeniyle kapanan Eğribel Tüneli'nin Giresun-Sivas yönündeki tüpü ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 27.11.2024 - 16:22
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        Eğribel Tüneli'nde ulaşım yeniden sağlandı
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        Giresun'da, kar ve tipi nedeniyle kapanan Eğribel Tüneli'nin Giresun-Sivas yönündeki tüpü ulaşıma açıldı.

        Kentte 24 Kasım Pazar günü başlayan kar yağışı, Giresun'u iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ile Sivas'a bağlayan Eğribel Geçidi'nde de etkili oldu.

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Giresun-Sivas istikametindeki tüpü ulaşıma kapanan tünelde ulaşım, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden sağlanmaya başladı.

        Öte yandan Espiye-Yağlıdere-Alucra kara yolunun 77 ila 97 kilometre arası kar yağışı ve tipi nedeniyle 22 Kasım'dan bu yana ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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