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        Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:52 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:06
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        Giresun Valisi Serdengeçti, Espiye'yi ziyaret etti
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        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Espiye ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Espiye Kaymakamlığına ziyaret gerçekleştiren Serdengeçti, Kaymakam Ahmet Kavanoz'dan ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Serdengeçti daha sonra Espiye Gençlik Merkezi'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunca uygulanan "Gelecek Sensin" projesinin açılış törenine katıldı.

        Ardından Espiye Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) de ziyaret eden Serdengeçti, buradaki kursiyerlerle sohbet etti.

        Vali Serdengeçti, 25 Kasım 2022'de şehit olan İsmail Ünal'ın Merkez Mahallesi'nde ikamet eden babası Fehmi ve annesi Sema Ünal ile bir araya geldi.

        Avluca köyünü de ziyaret eden Serdengeçti, köy konağında vatandaşlar ile buluştu. Serdengeçti, köy halkının sorunlarını ve istek ve taleplerini dinledi.

        Serdengeçti, 2007 yılında Bingöl'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Yakup Buruş'un Avluca köyündeki ailesiyle de evinde görüştü.

        Ziyaretlere Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Kaymakam Kavanoz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener de katıldı.​​​​​​​

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