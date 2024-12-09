DOKAP'tan kahverengi kokarcayla mücadeleye destek

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanlığı arasında "Kahverengi Kokarca ile Etkin Mücadele" projesi protokolü imzalandı.

Valilikte düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kokarca zararlısına karşı gereken tedbirlerin alınmaya devam ettiğini söyledi.

Serdengeçti, sadece Tarım ve Orman Bakanlığının değil, diğer bakanlıkların da gereken desteği sağladıklarını belirtti.