Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, vatandaşlarla bir araya geldi

Kavanoz, belirlenen eksik ve ihtiyaçları öncelik sırasına göre imkanlar dahilinde gidermeye çalışacaklarını kaydetti.

Proje kapsamında temin edilen yardımları da ailelere teslim eden Kavanoz, köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi amaçladıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Taflancık, Direkbükü ve Aralıcak köylerinin sakinleriyle bir araya gelen Kavanoz, talepleri dinledi.

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