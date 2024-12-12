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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, vatandaşlarla bir araya geldi

        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, "Gelecek Sensin" projesi kapsamında köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:11
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, "Gelecek Sensin" projesi kapsamında köyleri ziyaret etti.

        İlçeye bağlı Taflancık, Direkbükü ve Aralıcak köylerinin sakinleriyle bir araya gelen Kavanoz, talepleri dinledi.

        Proje kapsamında temin edilen yardımları da ailelere teslim eden Kavanoz, köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Kavanoz, belirlenen eksik ve ihtiyaçları öncelik sırasına göre imkanlar dahilinde gidermeye çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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