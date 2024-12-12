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        Giresun'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde tabancayla havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 12.12.2024 - 21:04
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        Giresun'da havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 kişi yakalandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde tabancayla havaya ateş açtıkları görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında tabancayla ateş ederken çektikleri videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan kişilerin kimliğini belirledi.

        E.K. ve A.B'yi gözaltına alan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

        Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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