Görele'de öğrenciler İngilizce materyal sergisi düzenledi

Okul Müdürü Abdullah Korkmaz ise öğrencilerin kelime dağarcıklarını geliştirebilmek için belirlenen konuyla ilgili bir materyal oluşturduğunu ifade etti.

Öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Hasbi Dede, eğitimin her aşamasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

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