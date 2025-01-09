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        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, gazetecilerle bir araya geldi

        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:45
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        Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, gazetecilerle bir araya geldi
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        Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Sıbıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda, görev süresinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

        "Bereket ve huzur" temasıyla hareket ettiklerini ifade eden Sıbıç, kapılarının her zaman her kesimden insana açık olduğunu belirtti.

        Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Yalıköy kavşağına sinyalizasyon kazandırıldığını aktaran Sıbıç, "Şehir içi yolumuzun güvenliğini artırmak için yol çizgilerini yeniledik. Karayolları ile İncüvez Deresi mevkisinde sahil yoluna katılım sağlanması ile sanayi kavşağının genişletilmesi ve akıllı kavşak düzenlemesi konuları görüşülmüş olup kurumlar arası işbirliği içerisinde yapılması planlanmaktadır." dedi.

        Sıbıç, DSİ ile yapılan çalışmalar neticesinde İncüvez Deresi üzerindeki eski BULASKİ binasının önündeki köprü ile Hükümet Konağı arkasında bulunan köprülerin yenilenmesi için çalışmalara başlanıldığını kaydetti.

        İlçedeki üniversite binası problemini çözüme kavuşturmak için belediye şirketi Bulancak Beton AŞ'nin yüklenici olarak inşaata başladığını anlatan Sıbıç, güncel maliyeti 90 milyon lirayı geçen projede tamamlanma oranının yüzde 75'e ulaştığını sözlerine ekledi.

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