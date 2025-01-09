Bulancak Belediye Başkanı Sıbıç, gazetecilerle bir araya geldi

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

Sıbıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda, görev süresinde yaptıkları çalışmaları değerlendirdi.

"Bereket ve huzur" temasıyla hareket ettiklerini ifade eden Sıbıç, kapılarının her zaman her kesimden insana açık olduğunu belirtti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Yalıköy kavşağına sinyalizasyon kazandırıldığını aktaran Sıbıç, "Şehir içi yolumuzun güvenliğini artırmak için yol çizgilerini yeniledik. Karayolları ile İncüvez Deresi mevkisinde sahil yoluna katılım sağlanması ile sanayi kavşağının genişletilmesi ve akıllı kavşak düzenlemesi konuları görüşülmüş olup kurumlar arası işbirliği içerisinde yapılması planlanmaktadır." dedi.