Şehit babası Nazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Şahin Bayhan, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş'ta 1989'da şehit olan jandarma er Ömer Bayrak'ın vefat eden babası Bayrak için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

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