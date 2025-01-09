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        Şehit babası Nazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde şehit babası Nazım Bayrak'ın (94) cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:00
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        Şehit babası Nazım Bayrak son yolculuğuna uğurlandı
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        Giresun'un Espiye ilçesinde şehit babası Nazım Bayrak'ın (94) cenazesi toprağa verildi.

        Kahramanmaraş'ta 1989'da şehit olan jandarma er Ömer Bayrak'ın vefat eden babası Bayrak için Ulu Cami'de tören düzenlendi.

        Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Şahin Bayhan, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere ve vatandaşlar katıldı.

        Bayrak'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Osman Gülbe'nin kıldırdığı namazın ardından Karadere Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

        Galeri
        Galeri

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