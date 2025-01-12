Şebinkarahisar'daki hastanenin enerjisinin büyük bölümü GES'ten sağlanıyor

GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'daki Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nin elektrik ihtiyacının büyük bölümü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile açık otoparkta kurulan güneş enerjisi santralinden (GES) sağlanmaya başladı.

Hastanenin bahçesindeki 2 bin metrekarelik otoparkta "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi" kapsamında GES kuruldu.

GES, 20 gün önce enerji üretimine başladı.

Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Sedat Kesmez, AA muhabirine, projenin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteği ile hayata geçirildiğini söyledi.

Bölgenin güneşlenme oranının iyi olması dolayısıyla projenin uygulanmasına karar verildiğini belirten Kesmez, Dünya Bankasından finansman desteği alındığını ifade etti.

Kesmez, GES ile hastanenin elektrik ihtiyacının günlük yüzde 80'inin karşılanmasının hedeflendiğinin altını çizerek, hava şartlarına göre bunun yüzde 100'e kadar çıkacağını, yazın ise daha fazlasının da üretilebileceğini vurguladı.

- "Yaklaşık 20 günde 15 ağaç dikmiş gibi olduk"

Bina içindeki aydınlatma armatürlerinin LED ile değiştirildiğini belirten Kesmez, "Isıtma ve soğutma sistemlerindeki klima santrallerimiz de akıllı sayaçlarla daha modern bir hale getirildi. Böylelikle hastanemiz enerjiyi verimli kullanma adına bölgemizde ilk olacak." dedi.

Kesmez, GES'in çatı yerine otoparka kurulmasının tercih edildiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Binamız hem yüksek hem de GES panellerinin dönem dönem temizliği gerekecek. İş gücü kaybı ve güvenlik nedeniyle çatıya kurmayı düşünmedik. İkinci bir avantajı da paneller dolayısıyla otopark, adeta kapalı otopark haline dönüştü. Hem personelin hem de vatandaşın araçları kardan, yağmurdan ve güneşten korunmuş olacak. Böyle de bir avantajımız da oldu. Sistemin temizliği ve bakımı daha kolay olacak."

Sistemin çevresel etkilerine de değinen Kesmez, "Elektrik üretimine başlanılmasıyla yaklaşık 20 günde 15 ağaç dikmiş gibi olduk. Karbondioksit salınımının yüzdelik değerlerinde de bir düşüş var. Sonuçta verimli bir enerji kullanıyoruz. Bölgemizdeki güneşten en güzel şekilde faydalanmış olacağız." diye konuştu.