Giresun'da geçen yıl uyuşturucu operasyonlarında 94 kişi tutuklandı

Giresun'da 2024 yılında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 94 kişi tutuklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 2024 yılında uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarında 739 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 94'ünün tutuklandığı, 29'una adli kontrol kararı uygulandığı kaydedildi.

Öte yandan düzenlenen operasyonlarda 11 kilo 832 gram esrar, 798 gram kokain, 27,2 gram eroin, 16 bin 467 adet uyuşturucu hap, 2 kilo 910 gram sentetik uyuşturucu ve 9 bin 73 adet kenevir yakalandı.