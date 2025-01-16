Espiye Kaymakamı Kavanoz'dan şehit annesine ve organları bağışlanan gencin yakınlarına ziyaret

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Şehit Jandarma Er Ömer Bayrak ile organları bağışlanan Serpil Abdioğlu'nun ailelerini ziyaret etti.

Şehidin annesi Emine Bayrak'ı evinde ziyaret eden Kavanoz, eşi Nazım Bayrak'ın vefatı dolayısıyla da taziyelerini iletti.

Kavanoz, organları bağışlanan Nergis Abdioğlu'nun Ericek köyündeki ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlere, Espiye Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca ve Emniyet Müdürü Ferit Öge ile diğer ilgililer katıldı.