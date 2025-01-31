Giresun'da 13 bin 400 makaron ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, E.Ş'ye ait olduğu belirlenen çeşitli markalarda içerisi dolu 13 bin 400 makaron ile 3 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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