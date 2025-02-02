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        Kulakkaya yaylasında yarıyıl yoğunluğu

        Mavi göl, Göksu travertenleri, eşsiz doğası, yeşilin en güzel tonlarını bünyesinde barındıran Kulakkaya yaylasında yarıyıl tatilinde yoğun turizm harekletliliği yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 12:38 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:01
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        Kulakkaya yaylasında yarıyıl yoğunluğu
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        Mavi göl, Göksu travertenleri, eşsiz doğası, yeşilin en güzel tonlarını bünyesinde barındıran Kulakkaya yaylasında yarıyıl tatilinde yoğun turizm harekletliliği yaşandı.

        Kulakkaya yaylası, Giresun'da 15 günlük tatilde güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerin en fazla ilgi gösterdiği turizm destinasyonlarının başında geldi.

        Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörenin hareketli bir yarıyıl tatili süreci geçirdiğini söyledi.

        Güneşli günleri de fırsat bilen yerli ve yabancı misafirlerin bölgeye büyük ilgi gösterdiğine vurgu yapan Önal,"Yöre hareketli bir yarıyıl süreci geçirdi. Yaşanan güzel ve güneşli havanın da etkisiyle on binlerce yerli ve yabancı misafirimizi yaylamızda ağırladık. Kendilerini konuk ettik." dedi.

        Önal, hedeflerinin Kulakkaya başta olmak üzere çevredeki yayla ve obalarda 12 ay turizm hareketliliğini sağlamak olduğuna belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu yönde projeler hazırlıyoruz. Alt yapı eksikliklerimizi hızla gideriyoruz. Bunun yanı sıra bölgenin tanılırlığı ile turizm potansiyelini artıma adına girişimlerimiz devam ediyor. Kulakkaya başta olmak üzere Yavuzkemal Beldemiz ve yöre yaylalarımızda 12 ay süren turizm canlılığının sağlanmasını amaçlıyoruz."

        Kulakkaya yaylasına ailesiyle birlikte Ankara'dan gelen Arif Kaya ise, yarıyıl tatili için Giresun'a geldiklerini, bu süre zarfında Kulakkaya yaylasını da ziyaret etmek istediklerini söyledi.

        Kaya, bölgeyi çok beğendiklerini ve her Giresun'a geldiklerinde mutlaka yaylaya çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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