Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 1'i hasta 2 kişi kurtarıldı

Çanakçı ilçesine bağlı Kaledibi köyünde ise yaşlı bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları ihbarda bulundu.

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir hasta ile kapanan yolda aracında mahsur kalan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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