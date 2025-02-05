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        Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 1'i hasta 2 kişi kurtarıldı

        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir hasta ile kapanan yolda aracında mahsur kalan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 19:45 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:45
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        Giresun'da kar nedeniyle mahsur kalan 1'i hasta 2 kişi kurtarıldı
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        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle bir hasta ile kapanan yolda aracında mahsur kalan sürücü İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

        Alucra ilçesine bağlı Köklüce köyünde kar yağışının ardından kapanan yolda aracıyla mahsur kalan kişi, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi.

        Ekiplerin iş makineleriyle gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu sürücüye ulaşıldı. Yolun açılmasının ardından sürücü güvenli alana getirildi.

        Çanakçı ilçesine bağlı Kaledibi köyünde ise yaşlı bir kadının rahatsızlanması üzerine yakınları ihbarda bulundu.

        Kar yağışı nedeniyle kapalı olan bölgeye, İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Yolun açılmasının ardından hasta 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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