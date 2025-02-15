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        Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 17:11 Güncelleme: 15.02.2025 - 17:26
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        Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile H.Y. (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

        Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralı H.Y. ise Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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