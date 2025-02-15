Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Tirebolu-Doğankent kara yolunun Örenkaya köyü mevkisinde O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon ile karşı yönde seyreden Temel Kutver'in (61) kullandığı 67 UG 319 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile H.Y. (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralı H.Y. ise Görele Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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