Giresun'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hatun Kaya kaza yerinde, Temel ve Ayşe Kutver ise sevk edildikleri Tirebolu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde sıkışan sürücü ve beraberindeki Ayşe Kutver (56), Hatun Kaya (84) ile H.Y. (68), ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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