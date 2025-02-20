Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Albayrak, depremde vefat eden Botal'ı rahmetle andıklarını ifade etti.

İlçe Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Bölgesel Amatör Lig takımlarından AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giydiği dönemde hayatını kaybeden Bolat anısına düzenlenen turnuvaya 6 takım katıldı.

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