Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde sabah saatlerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son günlerde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın ardından ilçeye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, Karadeniz üzerinde hortum oluşmaya başladı.

Hortum, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini kaybetti.

Meteorolojiden 21 Şubat'ta yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'de rüzgarın bu sabah saatlerinden akşama kadar yer yer 9 kuvvetinde 75-90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtilmişti.