Yağlıdere ve Espiye'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

Giresun'un Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde kar yağışıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada, dün açılan mahalle yollarının yoğun kar yağışının ardından tekrar kapandığını söyledi.

Farklı bölgelerde kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğunu belirten İbaş, "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bunun da üstesinden Allah'ın izniyle geleceğimize inanıyorum. Gençler ve çocuklar da karın tadını çıkarsın." dedi.

İbaş, hastaları sağlık kuruluşlarına ulaştıracak ambulansların kullanacağı güzergahların açılmasına öncelik verdiklerini sözlerine ekledi.

Espiye Belediye başkanı Erol Karadere ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 21 araç, 200 ton tuz, 200 ton solüsyon, 300 ton kum ve 80 personel ile mahallelerde çalışma yürüttüğünü belirterek, çalışmaların kesintisiz devam edeceğini kaydetti.