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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Giresun'un Eynesil ilçesinde bir evde çıkan yangında 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 13:43 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:14
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        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
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        Giresun'un Eynesil ilçesinde bir evde çıkan yangında 78 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        İlçenin Köseli Mahallesi'nin Çınar mevkisinde Süleyman Bitiş'in (78) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede, Süleyman Bitiş'in cansız bedenine ulaşıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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