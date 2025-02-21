Giresun'da bir zanlı tartıştığı husumetlisini silahla vurup yaraladı
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak yaraladı.
Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak yaraladı.
Şehit Oğuz Türüdü Caddesi'nde karşılaşan A.A. ile husumetlisi A.Y. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., tabancayla üç el ateş ederek A.Y'yi yaraladı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı.
İlk müdahalesi, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde yapılan A.Y., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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