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        Giresun'da bir zanlı tartıştığı husumetlisini silahla vurup yaraladı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:16
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        Giresun'da bir zanlı tartıştığı husumetlisini silahla vurup yaraladı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişi, tartıştığı husumetlisini silahla vurarak yaraladı.

        Şehit Oğuz Türüdü Caddesi'nde karşılaşan A.A. ile husumetlisi A.Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., tabancayla üç el ateş ederek A.Y'yi yaraladı.

        Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İlk müdahalesi, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde yapılan A.Y., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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