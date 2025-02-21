Giresun'da bir zanlı tartıştığı husumetlisini silahla vurup yaraladı

Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

İlk müdahalesi, kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde yapılan A.Y., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., tabancayla üç el ateş ederek A.Y'yi yaraladı.

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