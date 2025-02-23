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        Annesinin kabullenmediği kuzuyu esnaf evde besliyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da 46 yaşındaki pazarcı esnafı Doğan Öz, doğum sonrası annesinin kabullenmemesi nedeniyle bakımsız kalan kuzuyu sahiplendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:17
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        Annesinin kabullenmediği kuzuyu esnaf evde besliyor
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        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da 46 yaşındaki pazarcı esnafı Doğan Öz, doğum sonrası annesinin kabullenmemesi nedeniyle bakımsız kalan kuzuyu sahiplendi.

        Gazi Caddesi'ndeki tezgahında annesi ile yörede yetişen ürünleri satarak geçimini sağlayan Doğan Öz, AA muhabirine, arkadaşının koyununun ikiz kuzu dünyaya getirdiğini ancak birini kabullenmediğini söyledi.

        Annesinin önerisi üzerine kuzuyu arkadaşından alıp sahiplenmeye karar verdiğini belirten Öz, yaklaşık bir aydır evinde baktığı kuzuya "Hikmet" ismini verdiğini ifade etti.

        Evde baktığı köpeğini ise kuzu dolayısıyla köye götürdüğünü dile getiren Öz, şöyle devam etti:

        "İkiz doğurduğu için annesi kuzuyu terk etmiş. Bakımını üstlenmek için arkadaşımdan istedim ve bana verdi. Ben de evimde bakmaya başladım. Akşamları evde kalıyor. Gün içinde de benimle gezmeye çıkıyor. Bir kuzuyu sahiplenmek çok güzel bir duydu. Evimde köpeğim de vardı. Onu da alalı iki ay oldu ama köye bırakmak zorunda kaldım. Kuzuma evimde bakıyorum."

        - "Canımın bir yarısı, aynen evlat gibi"

        Doğan Öz, kuzusunun kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Canımın bir yarısı, aynen evlat gibi. Beni her gördüğü yerde takip ediyor. Beni göremediğinde melemeye, aramaya başlıyor. Onu çok seviyorum, güzel bir duygu." dedi.

        Kuzuya çocuklar olmak üzere herkesin ilgi gösterdiğini anlatan Öz, şunları kaydetti:

        "Caddelerde, çocuk parklarında, sokaklarda benimle beraber. Nereye gitsem benimle beraber geliyor. Özellikle çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Biz çocukluğumuzda kuzuları görebiliyorduk. Şimdiki çocukların görme imkanı biraz zayıf. Dolayısıyla görenler kuzumu seviyor, ilgi gösteriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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