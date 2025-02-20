Giresun'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.
Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.
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