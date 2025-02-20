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        Giresun'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

        Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 19:46
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        Giresun'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
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        Giresun'daki tüm okullarda kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden meteorolojik uyarılar kapsamında 21 Şubat Cuma günü il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini belirtti.

        Serdengeçti, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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