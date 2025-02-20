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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:28 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:28
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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu
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        Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Karadeniz Sahil Yolu'nun Hacı Miktad Mahallesi'nde plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Araçlarda hasar oluşan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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