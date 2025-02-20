Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu

Karadeniz Sahil Yolu'nun Hacı Miktad Mahallesi'nde plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

Giresun'da iki otomobilin çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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