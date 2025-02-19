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        Giresun'da 84 yaşındaki kadının böbreğinden 10 santimlik taş çıkarıldı

        Giresun'da 84 yaşındaki kadının böbreğindeki 10 santimlik taş, açık ameliyatla alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:06
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        Giresun'da 84 yaşındaki kadının böbreğinden 10 santimlik taş çıkarıldı
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        Giresun'da 84 yaşındaki kadının böbreğindeki 10 santimlik taş, açık ameliyatla alındı.

        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, üroloji kliniğinde tedavi gören 84 yaşındaki kadın hastaya yapılan tetkiklerde, sol böbreğinin tüm odacıklarını dolduran 10 santimlik taş tespit edildiği belirtildi.

        Açıklamada, hastanın uzun süredir böbrek taşı hastalığı bulunduğuna işaret edilerek, "Açık ameliyatla böbrek ortadan ikiye ayrılarak geyik boynuzu şeklindeki taş tek parça halinde çıkarıldı. Böbreğine stent takılan hastamızın böbrek fonksiyonları da korundu ve kalan fonksiyonu kurtarıldı." denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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