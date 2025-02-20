Espiye'de cenaze yıkama ve kefenleme kursu düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde cenaze yıkama ve kefenleme kursu düzenlendi.
Giresun'un Espiye ilçesinde cenaze yıkama ve kefenleme kursu düzenlendi.
İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğindeki kursa 15 kişinin katıldığını söyledi.
Kursun üç hafta sürdüğünü belirten Gülbe, kadınlara yönelik de kurs düzenleneceğini kaydetti.
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