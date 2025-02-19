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        Türk fındığı Hindistan'daki etkinlikte tanıtıldı

        Türk fındığının Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen MEWA India etkinliğinde tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:07 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:15
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        Türk fındığı Hindistan'daki etkinlikte tanıtıldı
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        Türk fındığının Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen MEWA India etkinliğinde tanıtımı yapıldı.

        Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 2024'te Hindistan'a yüzde 24'lük artışla 909 ton fındık ihraç edildi, pozitif trendin devamını sağlamak için çalışmalar sürüyor.

        Ticaret Bakanlığının desteğiyle Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (KFMİB) ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliklerince yürütülen tanıtım projesi kapsamında, MEWA India etkinliğine katılım sağlandı.

        Hindistan Kuruyemiş ve Kuru Meyveler Konseyi (NDFCI) tarafından organize edilen etkinliğin fuar bölümünde açılan stantta, ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve fındıklı şekerleme ürünleri ikram edildi.

        Etkinlikte, Türk fındığının sağlığa yararları başta olmak üzere öne çıkan tüm özelliklerini içeren tanıtım broşürleri dağıtıldı.

        Öte yandan etkinlik kapsamında KFMİB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sabır ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Atik'in konuşmacı olarak katıldığı panellerde, Türkiye'deki fındık üretimi ve ihracatına dair detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

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