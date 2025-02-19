Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da rahatsızlanan hasta yol açılarak hastaneye kaldırıldı

        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan hastaya belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da rahatsızlanan hasta yol açılarak hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan hastaya belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.

        Kayadibi Mahallesindeki kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Giresun Belediyesi ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma yaptı.

        112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu kişi, hastaneye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Meteoroloji'den kar alarmı! İşte son durum
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        Kayseri'den Bursa'ya gidiyordu... Uyuyor sandılar uyanmadı!
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        19 yaşındaki Mevlüt 14 yıl önce kayboldu! Çiftlik sahibi tutuklandı!
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Galatasaray zoru başarmaya çalışacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor!
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Ünlü olmakla ilgileniyor
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de 391 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Karadeniz'de 391 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Espiye'de "Cami-Gençlik Buluşması" programı düzenlendi
        Espiye'de "Cami-Gençlik Buluşması" programı düzenlendi
        Alucra'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Alucra'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Giresun'da ilkbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı
        Giresun'da ilkbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı
        Giresun'da fındık 130-135 lira arasında işlem görüyor
        Giresun'da fındık 130-135 lira arasında işlem görüyor
        Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Taslı, "All-Star heyecanı"...
        Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Taslı, "All-Star heyecanı"...