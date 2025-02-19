Giresun'da rahatsızlanan hasta yol açılarak hastaneye kaldırıldı

Giresun Belediyesi ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma yaptı.

Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan hastaya belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.

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