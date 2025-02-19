Giresun'da rahatsızlanan hasta yol açılarak hastaneye kaldırıldı
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan hastaya belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.
Giresun'da, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallede yaşayan hastaya belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile ulaşıldı.
Kayadibi Mahallesindeki kişinin rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Giresun Belediyesi ekipleri, kar yağışından dolayı kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma yaptı.
112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu kişi, hastaneye sevk edildi.
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