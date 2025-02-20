Güce'de 6 farklı noktaya kamera sistemi kuruldu

Giresun'un Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, 6 farklı noktaya kurulan kameralarla ilçenin 24 saat anlık olarak izlenebildiğini söyledi.

Boduroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yerleştirilen kameralar sayesinde dünyanın her yerinden ilçenin anlık izlenebileceğini ifade etti.

Amaçlarının ilçenin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak olduğunu belirten Boduroğlu, "Youtube üzerinden sabit ve hareketli kameralar ile yayın mevcut durumda. Gurbette yaşayan vatandaşlarımız memleketlerini artık bundan sonra kesintisiz canlı izleyerek hasret giderebilecekler." dedi.