        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Vali Serdengeçti, Karadeniz'in güzelliğine yüzerek dikkat çekti

        Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Karadeniz'in güzelliğine dikkati çekmek için Giresun Adası yakınında denize girerek yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 17:59 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:59
        
        

        Vali Serdengeçti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Giresun’un ocak ayında da bambaşka güzellikte olduğunu belirtti.

        Giresun Adası’nın güzelliğine değinen Serdengeçti, "Güzelim ada yanınızda, şehrin eşsiz manzarası karşınızda olunca Karadeniz sadece yüreğinizi ısıtıyor. Böyle bir ahenkte serin sulara kulaç atarken bir tarafı mavi diğer tarafı beyaz olan bu mevsim, sadece takvimden ibaret.” ifadelerini kullandı.

        Serdengeçti, paylaşımında, Karadeniz'in tek adası olma özelliği taşıyan Giresun Adası yakınında yüzdüğü görüntülere de yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

