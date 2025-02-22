Espiye'de jandarma hayvanlar için yol kenarlarına mama bıraktı

Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlanan sürücülere yardım etti, gerekli uyarılarda bulundu.

Yağlıdere-Espiye karayolunun cezaevi kavşağında görev yapan jandarma trafik timi, kar ve olumsuz hava şartlarından etkilenen hayvanlar için yol kenarlarına mama koydu.

Espiye ilçesinde jandarma ekipleri hayvanlar için bazı noktalara mama bıraktı.

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