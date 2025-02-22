Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de jandarma hayvanlar için yol kenarlarına mama bıraktı

        Espiye ilçesinde jandarma ekipleri hayvanlar için bazı noktalara mama bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de jandarma hayvanlar için yol kenarlarına mama bıraktı
        ABONE OL

        Espiye ilçesinde jandarma ekipleri hayvanlar için bazı noktalara mama bıraktı.

        Yağlıdere-Espiye karayolunun cezaevi kavşağında görev yapan jandarma trafik timi, kar ve olumsuz hava şartlarından etkilenen hayvanlar için yol kenarlarına mama koydu.

        Bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, kar ve buzlanma nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorlanan sürücülere yardım etti, gerekli uyarılarda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte

        Benzer Haberler

        Giresun'da bir zanlı tartıştığı husumetlisini silahla vurup yaraladı
        Giresun'da bir zanlı tartıştığı husumetlisini silahla vurup yaraladı
        Yağlıdere ve Espiye'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Yağlıdere ve Espiye'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Giresun'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
        Eski eşyaları toplayan tespih ustasının atölyesi adeta müzeye dönüştü
        Eski eşyaları toplayan tespih ustasının atölyesi adeta müzeye dönüştü
        Giresun'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Giresun'da kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası düzenlendi
        Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası düzenlendi